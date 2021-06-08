Владимир Зеленский: форма сборной Украины особенная, у нас единая и неделимая страна

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о форме, в которой национальная команда страны будет выступать на предстоящем чемпионате Европы.



«Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней — несколько важных символов, объединяющих Украину от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна — единая и неделимая. Крым — это Украина», — написал Зеленский на своей странице в соцсетях.

Фото можно посмотреть на странице Владимира Зеленского в «Инстаграме».

Напомним, на передней части формы, в которой сборная Украины будет выступать на предстоящем чемпионате Европы, изображён контур территории страны, который включает в себя полуостров Крым. В его центре расположился герб сборной Украины. Многие уже назвали это политической провокацией.

На групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет со сборными Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.