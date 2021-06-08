Нобель Арустамян высказался о ситуации с отказом в аккредитации на Евро-2020

Журналист и комментатор Нобель Арустамян прокомментировал ситуацию с отказом в аккредитации на предстоящий чемпионат Европы — 2020.

«Ситуация с моей аккредитацией на Евро-2020 развивается последние несколько дней. Сегодня, когда о ней стало известно всем, я получил невероятно много слов поддержки. Это главное для меня в нынешнем положении. Искренне благодарю всех своих коллег, написавших по теме публично или мне в сообщениях. Отдельно благодарю Василия Уткина.



Спасибо и РФС, который выразил мне поддержку и намерен разобраться в ситуации. То же касается и федерации футбола Армении, и, конечно, «Матч ТВ». Ну а столько зрителей, коллег, друзей мне разом не писало, наверное, никогда. Последние 3-4 часа я просто выпал из жизни, пытаясь ответить всем. Поражён вниманием к своей фигуре, это для меня невероятно. Ваши слова для меня намного ценнее любых аккредитаций на любой турнир», — написал Арустамян в своём телеграм-канале.