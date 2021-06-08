«Барселона» хочет купить Мареза и Гюндогана

«Барселона» в летнее трансферное окно планирует укрепить линии атаки и полузащиты. Представители клуба контактировали с агентами Илкая Гюндогана и Рияда Мареза, сообщает Diario Sport со ссылкой на El Chiringuito de Jugones. Оба футболиста выступают за «Манчестер Сити».

Марез допускает возможность смены клуба, так как на его позицию в нападении главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола хочет приобрести Джека Грилиша, который сейчас выступает за «Астон Виллу».

Агент Гюндогана также связывался с представителями «Барселоны». Стороны обсудили детали потенциального сотрудничества.

В минувшем сезоне Марез принял участие в 27 играх АПЛ, в которых забил 9 голов и отдал 6 голевых передач. Его одноклубник Гюндоган сыграл в 28 матчах чемпионата Англии, забив за сезон 13 голов и оформив 2 ассиста.