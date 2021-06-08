ЦСКА сыграет со словацким клубом на сборах в Австрии

Словацкий клуб «Злате-Моравце» на официальном сайте сообщил о запланированном товарищеском матче с московским ЦСКА. Встреча состоится 13 июля в Австрии, где ЦСКА запланировал предсезонный сбор.
Основная команда ЦСКА после матча с московским «Динамо» ушла в месячный отпуск. На 16 июня у команды запланирован вылет в Австрию. Армейцы проведут два сбора в Бад-Тацмансдорфе, где уже базировались в 2018 году. Перед этим 14-15 июня игроки пройдут медосмотр в Москве.
ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и не пробился в еврокубковые турниры. В последний раз армейцы не выступали в еврокубках в сезоне-2001/2002. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит», который выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.
- 8 июня 2021
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