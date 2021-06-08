Мбаппе: Лукас Эрнандес зовёт меня в «Баварию»
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал, что защитник «Баварии» Лукас Эрнандес предложил ему перейти в стан немецкого клуба.
«Лукас Эрнандес сказал, что я должен себя попробовать в чемпионате Германии. В футболе никогда не знаешь, что будет с тобой дальше. На данный момент я доволен тем, что имею», — приводит слова Мбаппе Bild.
В минувшем сезоне французский нападающий провёл в чемпионате Франции 31 матч, в которых он забил 27 голов и отдал 7 ассистов. До перехода в «ПСЖ» Килиан выступал за «Монако».
Лукас Эрнандес в сезоне-2020/2021 в розыгрыше чемпионата Германии провёл 23 игры, в которых отметился двумя результативными передачами. До «Баварии» Лукас играл за мадридский «Атлетико».
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