УАФ: песни для плейлиста сборной Украины самостоятельно выбирали коллеги из УЕФА

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) прокомментировала ситуацию с плейлистом национальной команды. Напомним, ранее из плейлиста сборной Украины в Spotify, приуроченного к предстоящему Евро-2020, пропали композиции российских исполнителей.



«Мы сознательно выдержали паузу перед тем, как комментировать тему с так называемым музыкальным плейлистом национальной сборной. Ведь ждали ответа коллег из УЕФА. Дело в том, что композиции из перечня, который появился в СМИ как выбор игроков главной команды Украины, наши футболисты на самом деле не выбирали. За исключением одной песни – «Їхали козаки» группы «Тінь Сонця». Остальные песни самостоятельно выбрали коллеги из УЕФА и, по их словам, в своем выборе они использовали данные из локальных чартов Украины.



К сожалению, об итогах такого кастинга УАФ не уведомили. В ответ на наш запрос в УЕФА отметили, что уже приняли меры для исправления этого недоразумения и готовы к формированию альтернативного символического плейлиста сборной Украины. Скандальный перечень композиций, где среди прочего есть исполнители, которым запрещён въезд на Украину, будет заблокирован. Неприятный инцидент исчерпан», — говорится в сообщении, опубликованном на странице УАФ в «Инстаграме».

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