Экс-защитник «Локомотива» Денисов перешёл в «Балтику»

Бывший защитник московского «Локомотива» Виталий Денисов стал футболистом «Балтики».

«В составе балтийцев пополнение, в наш клуб переходит чемпион России и четырёхкратный обладатель Кубка страны – защитник Виталий Денисов. Трудовое соглашение заключено сроком на один год с возможностью пролонгации на ещё один сезон», — сообщает пресс-служба «Балтики».

В минувшем сезоне Денисов выступал в ФНЛ за «Томь». На его счету 23 матча и две голевые передачи. Ранее защитник играл в составе таких клубов, как казанский «Рубин», московский «Локомотив», самарские «Крылья Советов», «Днепр» и ЦСКА.



Денисов защищал цвета «Локомотива» с 2013 по 2019 год. В составе московской команды он стал чемпионом России и дважды завоевал Кубок страны.