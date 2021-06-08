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Экс-защитник «Локомотива» Денисов перешёл в «Балтику»

Экс-защитник «Локомотива» Денисов перешёл в «Балтику»
Алексей Ласнов
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Бывший защитник московского «Локомотива» Виталий Денисов стал футболистом «Балтики».

«В составе балтийцев пополнение, в наш клуб переходит чемпион России и четырёхкратный обладатель Кубка страны – защитник Виталий Денисов. Трудовое соглашение заключено сроком на один год с возможностью пролонгации на ещё один сезон», — сообщает пресс-служба «Балтики».

В минувшем сезоне Денисов выступал в ФНЛ за «Томь». На его счету 23 матча и две голевые передачи. Ранее защитник играл в составе таких клубов, как казанский «Рубин», московский «Локомотив», самарские «Крылья Советов», «Днепр» и ЦСКА.

Денисов защищал цвета «Локомотива» с 2013 по 2019 год. В составе московской команды он стал чемпионом России и дважды завоевал Кубок страны.

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