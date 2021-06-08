Защитник сборной Норвегии Страндберг покинул «Урал»
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Екатеринбургский «Урал» объявил об уходе норвежского защитника Стефана Страндберга.
«У защитника Стефана Страндберга истёк срок соглашения с нашим клубом. Благодарим Стефана за профессиональное отношение к своему делу. Желаем успешного продолжения карьеры и удачи в играх за сборную Норвегии!» — говорится в сообщении на сайте клуба.
Страндберг приходил в «Урал» дважды. Первый раз норвежец подписал контракт в январе 2019 года, второй – в сентябре 2020 года. В составе екатеринбуржцев он становился серебряным призёром Кубка России. Всего за «Урал» Стефан провёл 31 матч и забил один гол.
Ранее Страндберг выступал за норвежские «Волеренгу», «Брюне», «Русенборг», немецкий «Ганновер», итальянский «Трапани» и «Краснодар».
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