Салихова — об иске Газизова в отношении «Спартака»: Шамиль — знатный аферист
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Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость об иске бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова.
«Шамиль — знатный аферист», — написала Салихова в своём телеграм-канале.
Ранее стало известно, что Газизов, на данный момент занимающий пост генерального директора «Уфы», подал в суд на «Спартак». Газизов считает, что московский клуб должен ему ещё 299 млн рублей — в качестве взыскания задолженности по выходному пособию, процентов и компенсации морального вреда. «Спартак» обратился в суд с просьбой приостановить производство по гражданскому делу по иску Газизова. Судебное заседание сначала было назначено на 24 мая, затем отложено на 11 июня.
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