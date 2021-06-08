Во время финала Лиги наций КОНКАКАФ фанаты скандировали гомофобные кричалки
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Во время финального матча Лиги наций КОНКАКАФ между сборной США и Мексики фанаты мексиканской команды скандировали гомофобные кричалки, сообщает ESPN US. Похожая ситуация произошла в полуфинале того же турнира, в котором Мексика играла против сборной Коста-Рики.
Из-за случившегося инцидента арбитр был вынужден приостановить матч США — Мексика на 3 минуты в конце второго тайма.
На 114-й минуте игрок сборной США и «Челси» Кристиан Пулишич реализовал пенальти, установив окончательный счёт в матче (3:2). После гола американец побежал к углу поля для того, чтобы отпраздновать забитый мяч. К футболисту присоединились несколько одноклубников, одним из которых стал Джованни Рейна. В последнего фанаты сборной Мексики стали кидать стаканы и бутылки.
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