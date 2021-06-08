Сборная Чехии с Кралом обыграла Албанию
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В товарищеском матче сборная Чехии переиграла национальную команду Албании. Встреча проходила на стадионе «Дженерали Арена — Летна» в Праге и завершилась со счётом 3:1.
На 18-й минуте счёт открыл нападающий чешской команды Патрик Шик, ему ассистировал Лукаш Масопуст. На 42-й минуте Албания забила ответный мяч — отличился форвард Сокол Чикалеши, голевую передачу отдал Шерифф Каллаку. Во втором тайме Масопуст вывел сборную Чехии вперёд, результативной передачей отметился Владимир Дарида. На 89-й минуте третий гол забил Ондржей Челустка, ассист на счету Якуба Пешека.
Полузащитник «Спартака» и чешской команды Алекс Крал провёл на поле 64 минуты.
Сборная Чехии на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с Хорватией, Англией и Шотландией.
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