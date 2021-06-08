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Карим Бензема получил травму во время матча с Болгарией

Карим Бензема получил травму во время матча с Болгарией
Диана Валавичюте
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В товарищеском матче сборная Франции принимает национальную команду Болгарии. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени. К перерыву счёт 1:0 в пользу французской команды.

На 41-й минуте нападающий «Реала» сборной Франции Карим Бензема получил повреждение и не смог продолжить встречу. Вместо него на поле вышел французский форвард «Челси» Оливье Жиру.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Среди городов, которые примут встречи турнира, есть Санкт-Петербург. Сборная Франция сыграет на групповом этапе Евро-2020 с национальными командами Германии, Венгрии и Португалии.

Календарь Евро-2020
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