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Сборная Испании разгромила Литву в товарищеском матче

Сборная Испании разгромила Литву в товарищеском матче
Диана Валавичюте
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В товарищеском матче молодёжная сборная Испании принимала национальную команду Литвы. Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе (Испания) и завершилась победой испанской команды со счётом 4:0.

Основная сборная Испании планировала провести товарищеский матч с Литвой, однако из-за положительного результата теста полузащитника Серхио Бускетса на коронавирус планы команды были скорректированы. Вместо основной команды на поле вышла сборная, составленная из игроков до 21 года.

Уже на 3-й минуте встречи счёт открыл защитник сборной Испании Уго Гильямон. На 24-й минуте полузащитник Браим Диас упрочил преимущество испанской команды. Через 6 минут испанский форвард Абель Руис не сумел реализовать пенальти. На 53-й минуте встречи защитник сборной Испании Хуан Гонсалес довёл счёт до разгромного. На 72-й минуте нападающий испанской национальной команды установил итоговый счёт встречи.

Напомним, сборная Испании сыграет на предстоящем чемпионате Европы. На групповом этапе турнира испанской команде будут противостоять сборные Польши, Словакии и Швеции.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
08 июня 2021, вторник. 21:45 МСК
Испания
Окончен
4 : 0
Литва
1:0 Гильямон – 3'   2:0 Диас – 24'   3:0 Гонсалес – 53'   4:0 Пуадо – 72'
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