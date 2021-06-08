Сборная Испании разгромила Литву в товарищеском матче

В товарищеском матче молодёжная сборная Испании принимала национальную команду Литвы. Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе (Испания) и завершилась победой испанской команды со счётом 4:0.
Основная сборная Испании планировала провести товарищеский матч с Литвой, однако из-за положительного результата теста полузащитника Серхио Бускетса на коронавирус планы команды были скорректированы. Вместо основной команды на поле вышла сборная, составленная из игроков до 21 года.
Уже на 3-й минуте встречи счёт открыл защитник сборной Испании Уго Гильямон. На 24-й минуте полузащитник Браим Диас упрочил преимущество испанской команды. Через 6 минут испанский форвард Абель Руис не сумел реализовать пенальти. На 53-й минуте встречи защитник сборной Испании Хуан Гонсалес довёл счёт до разгромного. На 72-й минуте нападающий испанской национальной команды установил итоговый счёт встречи.
Напомним, сборная Испании сыграет на предстоящем чемпионате Европы. На групповом этапе турнира испанской команде будут противостоять сборные Польши, Словакии и Швеции.
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