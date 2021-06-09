Сборная Франции разгромила Болгарию

В товарищеском матче сборная Франции переиграла сборную Болгарии. Встреча проходила на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени и завершилась со счётом 3:0.

На 29-й минуте первый гол французской команды забил нападающий Антуан Гризманн. На 41-й минуте нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема получил повреждение и не смог продолжить встречу. Вместо него на поле вышел французский форвард «Челси» Оливье Жиру. На 83-й минуте преимущество французов удвоил Жиру, ему ассистировал защитник Бенжамен Павар. Спустя семь минут Жиру оформил дубль.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Среди городов, которые примут встречи турнира, есть Санкт-Петербург. Сборная Франция сыграет на групповом этапе Евро-2020 с национальными командами Германии, Венгрии и Португалии.