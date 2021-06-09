«Чтоб такое фиаско последний раз!» Салихова — о посте Витории о подготовке к «Спартаку»

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала комичную ситуацию, произошедшую с новым главным тренером красно-белых Руем Виторией.
Ранее португальский специалист выложил в соцсетях пост, в котором показал, как готовится к работе в «Спартаке». К посту Витория добавил фотографии, на которых рассматривает скриншот товарищеского матча сборных России и Болгарии (1:0) на ноутбуке.
«Чтоб такое фиаско последний раз!» — написала Салихова в своём телеграм-канале.
Витория был назначен на пост главного тренера 24 мая и сменил Доменико Тедеско. До красно-белых португальский наставник тренировал лиссабонскую «Бенфику» с 2015 по 2019 год, с которой он выиграл два титула чемпиона страны. В сезоне-2019/2020 возглавлял «Ан-Наср», с которым одержал победу в чемпионате Саудовской Аравии.
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