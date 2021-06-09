Сергей Рыжиков прокомментировал уход с поста главного тренера клуба «Красава»

Бывший главный тренер клуба «Красава» Сергей Рыжиков рассказал об уходе из клуба и поблагодарил свой штаб за работу.

«По истечении первого месяца работы в ФК «Красава» мною было принято решение не продолжать дальнейшее сотрудничество по ряду непреодолимых вопросов, решения которых, к сожалению, так и не удалось достигнуть. Проявляю солидарность и благодарность своему тренерскому и административному штабу! Спасибо за этот месяц, который вы помогли мне как тренеру организовать! Футболистам ФК «Красава» желаю искренне только успехов, порядочных работодателей, добросовестных коллег! У вас всё получится!

Спасибо всем моим друзьям, подписчикам, коллегам за проявление интереса ко мне и переживаний за мой тренерский штаб. У ребят всё хорошо! Всем хорошего настроения и достоверной информации. К слову, уволился я сам, и два с половиной года не пью алкоголь вообще. Прежде чем делать выводы, думайте! Информация исчерпывающая. Прошу отнестись с пониманием», — написал Рыжиков на своей странице в «Инстаграме».