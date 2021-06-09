Сергей Рыжиков прокомментировал уход с поста главного тренера клуба «Красава»

Бывший главный тренер клуба «Красава» Сергей Рыжиков рассказал об уходе из клуба и поблагодарил свой штаб за работу.
«По истечении первого месяца работы в ФК «Красава» мною было принято решение не продолжать дальнейшее сотрудничество по ряду непреодолимых вопросов, решения которых, к сожалению, так и не удалось достигнуть. Проявляю солидарность и благодарность своему тренерскому и административному штабу! Спасибо за этот месяц, который вы помогли мне как тренеру организовать! Футболистам ФК «Красава» желаю искренне только успехов, порядочных работодателей, добросовестных коллег! У вас всё получится!
Спасибо всем моим друзьям, подписчикам, коллегам за проявление интереса ко мне и переживаний за мой тренерский штаб. У ребят всё хорошо! Всем хорошего настроения и достоверной информации. К слову, уволился я сам, и два с половиной года не пью алкоголь вообще. Прежде чем делать выводы, думайте! Информация исчерпывающая. Прошу отнестись с пониманием», — написал Рыжиков на своей странице в «Инстаграме».
- 9 июня 2021
-
02:00
-
01:46
-
00:57
-
00:41
-
00:22
-
00:19
-
00:11
-
00:02
- 8 июня 2021
-
23:58
-
23:39
-
23:35
-
23:06
-
22:59
-
22:54
-
22:40
-
22:32
-
22:30
-
22:13
-
22:09
-
22:04
-
22:03
-
22:00
-
21:36
-
21:25
-
21:16
-
21:05
-
20:56
-
20:54
-
20:23
-
20:22
-
20:19
-
20:03
-
19:53
-
19:49
-
19:48