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Правила офсайда изменились. Рука ниже подмышки теперь не учитывается

Правила офсайда изменились. Рука ниже подмышки теперь не учитывается
Алексей Ласнов
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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) скорректировал правило определения положения «вне игры».

«Для определения положения «вне игры» граница между плечом и рукой определяется как нижняя часть подмышки. Плечо не является частью руки, согласно правилам об игре рукой. Следовательно, плечо — часть тела, с помощью которой можно по правилам забить гол, и поэтому оно должно учитываться при оценке офсайда», — говорится в сообщении IFAB в «Твиттере».

Из новых правил следует, что остальная часть руки не будет учитываться при определении офсайда.

В январе в чемпионате Англии изменили трактовку определения положения «вне игры» после гола «Манчестер Сити» в матче с «Астон Виллой» (2:0). Согласно новой трактовке, если игрок в офсайде немедленно воздействует на соперника, который намеренно играл в мяч, судьи должны в первую очередь уделять внимание борьбе за мяч, и, таким образом, нарушение правила офсайда должно быть зафиксировано.

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