Гол Паредеса не помог Аргентине одержать победу над Колумбией в матче отбора к ЧМ-2022

В Барранкилье (Колумбия) на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» состоялся матч 6-го тура групповой стадии отборочного цикла к чемпионату мира – 2022 между сборными Колумбии и Аргентины. Встреча завершилась результативной ничьей – 2:2.
Счёт в матче был открыт на третьей минуте встречи защитником сборной Аргентины Кристианом Ромеро. Уже спустя пять минут экс-хавбек санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес удвоил преимущество в счёте. В начале второго тайма форвард колумбийской сборной Луис Мурьель реализовал пенальти и сократил отставание, а на четвёртой компенсированной к игре минуте Мигель Борха спас команду от поражения, сравняв счёт в матче.
Аргентина, набрав 12 очков в 6 матчах, по-прежнему занимает 2-е место в группе. Колумбия (8) – на 5-м месте.
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