Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Паредеса не помог Аргентине одержать победу над Колумбией в матче отбора к ЧМ-2022

Гол Паредеса не помог Аргентине одержать победу над Колумбией в матче отбора к ЧМ-2022
Вячеслав Моренко
Комментарии

В Барранкилье (Колумбия) на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» состоялся матч 6-го тура групповой стадии отборочного цикла к чемпионату мира – 2022 между сборными Колумбии и Аргентины. Встреча завершилась результативной ничьей – 2:2.

Счёт в матче был открыт на третьей минуте встречи защитником сборной Аргентины Кристианом Ромеро. Уже спустя пять минут экс-хавбек санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес удвоил преимущество в счёте. В начале второго тайма форвард колумбийской сборной Луис Мурьель реализовал пенальти и сократил отставание, а на четвёртой компенсированной к игре минуте Мигель Борха спас команду от поражения, сравняв счёт в матче.

Аргентина, набрав 12 очков в 6 матчах, по-прежнему занимает 2-е место в группе. Колумбия (8) – на 5-м месте.

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 8-й тур
09 июня 2021, среда. 02:00 МСК
Колумбия
Окончен
2 : 2
Аргентина
0:1 Ромеро – 3'   0:2 Паредес – 8'   1:2 Мурьель – 51' (пен)   2:2 Борха – 90+4'
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021