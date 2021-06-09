Бразилия победила Парагвай в отборе к ЧМ-2022 благодаря голу и передаче Неймара
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В отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года сборная Бразилии на выезде обыграла команду Парагвая со счётом 2:0.
В составе победителей голами отметились Неймар (четвёртая минута) и Лукас Пакета (93-я минута). Также Неймар записал на свой счёт результативную передачу, ещё один ассист у Габриэла Жезуса.
Таким образом, после шести матчей у бразильцев стопроцентный результат — 18 очков и они возглавляют турнирную таблицу отбора. На втором месте с 12 очками Аргентина, за ними с девятью очками Эквадор и с восемью — Уругвай. Парагвай с семью очками после шести матчей располагается на шестом месте.
ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 8-й тур
09 июня 2021, среда. 03:30 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 2
Бразилия
0:1 Неймар – 4' 0:2 Пакета – 90+3'
Следующие матчи отбора намечены на сентябрь. Бразильцы 2 сентября сыграют с Чили, а Парагвай в этот же день проведёт встречу с Эквадором.
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