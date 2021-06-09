Источник: «Реал» смирился с тем, что не сможет подписать Мбаппе этим летом

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, вероятно, не перейдёт в мадридский «Реал» этим летом. Об этом сообщает As.
По информации источника, в испанском клубе смирились, что француза не удастся подписать в это трансферное окно. Больше всего на «Реал» повлияли недавние заявления президента парижан Нассера Аль-Хелайфи, сказавшего, что Мбаппе не уйдет из «ПСЖ».
«Реал» планирует вернуться к вопросу в следующие трансферные периоды. В клубе надеются, что 22-летний игрок не будет продлевать контракт, который истекает в 2022 году.
В мае сообщалось, что «ПСЖ» не может договориться о продлении контракта с Мбаппе. Клуб был готов продать форварда за € 120-150 млн. Отметим, что парижане рассчитывали получить за футболиста до € 200 млн. С 2018 года Мбаппе выступает за «Пари Сен-Жермен», куда он перешёл из «Монако».
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