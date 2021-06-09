Сборная Чили не смогла обыграть Боливию в отборе к ЧМ-2022

В отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года сборная Чили дома сыграла вничью с командой Боливии.
В составе чилийцев счёт на 69-й минуте открыл Эрик Пульгар, голевая передача у Чарлеса Арангиса. Боливия сравняла счёт на 82-й минуте, с пенальти отличился Марсело Морено.
Таким образом, после шести матчей у чилийцев шесть очков, они занимают седьмое место в таблице отбора к чемпионату мира. У Боливии после шести встреч пять очков, команда располагается на восьмом месте. Следующие матчи отбора намечены на сентябрь. Чилийцы 2 сентября примут лидера отборочного турнира — Бразилию, а Боливия в этот же день дома проведёт встречу с Колумбией.
Ранее в рамках игрового дня прошли ещё четыре матча: Эквадор — Перу (1:2), Венесуэла — Уругвай (0:0), Колумбия — Аргентина (2:2), Парагвай — Бразилия (0:2).
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