«Интер» и «ПСЖ» не могут договориться о сумме трансфера Хакими
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Защитник Ашраф Хакими может покинуть «Интер» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает FCInterNews.
По информации источника, итальянский клуб ведёт переговоры с «ПСЖ», однако стороны не могут договориться о сумме сделки. Парижане предложили около € 60 млн, а «Интер» хочет получить на € 10-15 млн больше.
Кроме того, «Челси» контактировал с «Интером» по поводу трансфера Хакими, но официальных предложений пока не делал. «Бавария» заинтересована в игроке, но наблюдает за ситуацией со стороны.
В сезоне-2020/2021 Хакими провёл за «Интер» 45 встреч во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и 11 результативными передачами. Напомним, он стал игроком «Интера» в сентябре 2019 года, перейдя из мадридского «Реала» за € 45 млн.
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