Победа Бразилии в отборе к ЧМ, полуфинал Павлюченковой на «Ролан Гаррос». Главное к утру

В отборочном турнире к чемпионату мира — 2022 сборная Бразилии благодаря голу и передаче Неймара победила Парагвай, Аргентина упустила победу в матче с Колумбией, а российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал турнира «Ролан Гаррос» — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Бразилия победила Парагвай в отборе к ЧМ-2022 благодаря голу и передаче Неймара.

2. Гол Паредеса не помог Аргентине одержать победу над Колумбией в матче отбора к ЧМ-2022.

3. Павлюченкова пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос», в упорной битве обыграв Рыбакину.

4. Даниил Медведев не сумел пробиться в полуфинал «Ролан Гаррос», уступив Стефаносу Циципасу.

5. Савин: часть тренерского штаба Рыжикова нарушала режим на глазах у игроков.

6. Источник: Маурицио Сарри подписал контракт с «Лацио».

7. Андрей Василевский стал автором уникального достижения в Кубке Стэнли.

8. Нобель Арустамян высказался о ситуации с отказом в аккредитации на Евро-2020.

9. Сборная Франции разгромила Болгарию.

10. Вячеслав Дацик анонсировал новый бой.