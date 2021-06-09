Победа Бразилии в отборе к ЧМ, полуфинал Павлюченковой на «Ролан Гаррос». Главное к утру

В отборочном турнире к чемпионату мира — 2022 сборная Бразилии благодаря голу и передаче Неймара победила Парагвай, Аргентина упустила победу в матче с Колумбией, а российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал турнира «Ролан Гаррос» — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Бразилия победила Парагвай в отборе к ЧМ-2022 благодаря голу и передаче Неймара.
2. Гол Паредеса не помог Аргентине одержать победу над Колумбией в матче отбора к ЧМ-2022.
3. Павлюченкова пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос», в упорной битве обыграв Рыбакину.
4. Даниил Медведев не сумел пробиться в полуфинал «Ролан Гаррос», уступив Стефаносу Циципасу.
5. Савин: часть тренерского штаба Рыжикова нарушала режим на глазах у игроков.
6. Источник: Маурицио Сарри подписал контракт с «Лацио».
7. Андрей Василевский стал автором уникального достижения в Кубке Стэнли.
8. Нобель Арустамян высказался о ситуации с отказом в аккредитации на Евро-2020.
9. Сборная Франции разгромила Болгарию.
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