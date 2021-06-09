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Полузащитник «Урала» Галимов перешёл в «СКА-Хабаровск»

Полузащитник «Урала» Галимов перешёл в «СКА-Хабаровск»
Сергей Сорокин
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Полузащитник «Урала» Александр Галимов пополнил состав «СКА-Хабаровска» на правах аренды.

«Буквально сегодня объявим ещё одного новичка. Арендуем у футбольного клуба «Урал» полузащитника Александра Галимова — «лимитчика». Прошлый сезон он провёл в «Енисее». Забил за красноярскую команду три мяча, два из которых — самарским «Крыльям».

Больше новостей о новых контрактах будет ближе к завершению сборов, тренерский штаб должен проверить потенциальных новичков в деле. Есть группа футболистов, которых мы хотим видеть в команде, но заманить хорошего футболиста на Дальний Восток по-прежнему нелегко. Не всегда финансовая стабильность «СКА-Хабаровска» перевешивает нашу отдалённость», — цитирует генерального директора клуба Алексея Кандалинцева пресс-служба клуба.

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