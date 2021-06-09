Черчесов рассказал об обязанностях своих помощников в тренерском штабе сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своих помощниках в тренерском штабе национальной команды.
«Мирослав Ромащенко обладает глубоким аналитическим складом ума, умением скрупулёзно изучить соперника. Также он отвечает у нас за тактические аспекты и ряд других вещей. Ещё когда он играл, на поле у него чувствовался интеллект. И во время сбора, и прямо по ходу матча мы советуемся, обсуждаем какие-то вещи и приходим к тем решениям, которые принимаем.
Гинтараса Стауче я приглашал в тренерский штаб московского «Спартака» ещё в 2007 году. А с 2011-го уже стали работать вместе на постоянной основе. Стауче ведь не только вратарей тренирует во время сборов, он следит за их игрой по ходу сезона. Кроме того, в его зоне ответственности — стандартные положения. Вообще все мы достаточно разные по складу мышления и, возможно, характеру. Но не исключаю, что это и помогает нам работать вместе уже добрый десяток лет.
Физическая подготовка — важнейшее направление в работе любого тренерского штаба. Здесь нужно оперативно анализировать огромное количество информации, чем и занимается Владимир Паников вместе с Паулино Гранеро и Евгением Калининым. Паников успел поработать в нескольких клубах, причём на разных позициях, и зарекомендовать себя с хорошей стороны. Семья у него спортивная, что тоже немаловажно. В общем, о любом из тренеров я могу говорить очень долго, но лучше всего за каждого из них скажут результаты команды», — приводит слова Черчесова Sport24.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией.
- 9 июня 2021
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