Президент Украины Зеленский поделился фотографией в форме сборной с силуэтом Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский выложил в своём «инстаграме» новую фотографию, на которой он одет в форму национальной команды.
«Ждём пятницу», — подписал публикацию Зеленский.
Напомним, на передней части формы, в которой сборная Украины будет выступать на предстоящем чемпионате Европы, изображён контур территории страны, который включает в себя полуостров Крым. В его центре расположился герб сборной Украины. Многие уже назвали это политической провокацией. Ранее в Госдуме призвали УЕФА запретить эту форму. Также из плейлиста сборной Украины в Spotify, приуроченного к предстоящему Евро-2020, пропали композиции российских исполнителей.
На групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет со сборными Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.
- 9 июня 2021
-
11:08
-
11:00
-
10:59
-
10:50
-
10:30
-
10:27
-
10:24
-
10:09
-
10:04
-
09:59
-
09:50
-
09:39
-
09:37
-
09:23
-
09:06
-
08:50
-
08:30
-
07:30
-
07:02
-
06:41
-
06:14
-
05:58
-
05:46
-
04:15
-
03:43
-
03:21
-
02:36
-
02:26
-
02:00
-
01:46
-
00:57
-
00:41
-
00:22
-
00:19
-
00:11