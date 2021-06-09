Президент Украины Зеленский поделился фотографией в форме сборной с силуэтом Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский выложил в своём «инстаграме» новую фотографию, на которой он одет в форму национальной команды.

«Ждём пятницу», — подписал публикацию Зеленский.

Напомним, на передней части формы, в которой сборная Украины будет выступать на предстоящем чемпионате Европы, изображён контур территории страны, который включает в себя полуостров Крым. В его центре расположился герб сборной Украины. Многие уже назвали это политической провокацией. Ранее в Госдуме призвали УЕФА запретить эту форму. Также из плейлиста сборной Украины в Spotify, приуроченного к предстоящему Евро-2020, пропали композиции российских исполнителей.



На групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет со сборными Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.