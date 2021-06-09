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Черчесов: не планирую пока завершать тренерскую карьеру, поэтому мне рано думать о пенсии

Черчесов: не планирую пока завершать тренерскую карьеру, поэтому мне рано думать о пенсии
Никита Сербаков
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, планирует ли он в скором времени завершить тренерскую карьеру.

«Хотели бы я на пенсии осесть в Австрии? Не планирую пока завершать тренерскую карьеру, поэтому и о пенсии совершенно не думаю. Ситуация подскажет, как нужно будет поступить. В Австрии мы проводим сборы не потому, что я люблю эту страну, а так как в Нойштифте идеальные условия для подготовки», — цитирует наставника сборной России Sport24.

Расписание матчей сборной России на групповом этапе Евро-2020

Чемпионат Европы-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах по всему континенту. Первый матч на групповом этапе россияне сыграют 12 июня с Бельгией. 16 июня подопечные Станислава Черчесова встретятся с финнами, а 21 июня — с Данией. Первые два матча пройдут в Санкт-Петербурге, а заключительный матч группового этапа состоится в Копенгагене.

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