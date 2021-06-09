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Сторона жертвы Промеса потребовала провести суд над футболистом до старта Евро-2020

Сторона жертвы Промеса потребовала провести суд над футболистом до старта Евро-2020
Михаил Рождественский
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Сторона двоюродного брата нападающего «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промеса намерена добиться проведения судебного заседания по делу игрока до начала чемпионата Европы — 2020. Напомним, форварда красно-белых подозревают в нанесении ножевых ранений родственнику прошлым летом.

По словам адвоката потерпевшего Иегуди Мошковича, прокуратура умышленно откладывает решение, чтобы Промес мог спокойно выступить на Евро-2020. Если вердикт не будет вынесен до старта турнира, юрист грозится воспользоваться специальной статьёй и обратиться в апелляционный суд.

«Для суда доказательств более чем достаточно. Среди них показания двух свидетелей. Все остальные подозреваемые по этому относительно простому делу уже давно предстали перед судом», — цитирует Мошковича De Telegraaf.

При этом в прокуратуре утверждают, что получили данные о расследовании лишь в конце мая, поэтому на их рассмотрение нужно время. Адвокат Промеса отказался комментировать инцидент.

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