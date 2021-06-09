Зарема Салихова заявила, что ответит отказом, если её позовут в совет директоров ЦСКА

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, в собственном телеграм-канале ответила на вопрос, пойдёт ли она в совет директоров ЦСКА, если такую возможность предложит Максим Орешкин.



«Откажу!» — ответила Салихова.



Напомним, в начале мая Салихова получила официальный статус в «Спартаке», войдя в совет директоров и став главой комитета по аудиту и вознаграждениям. Впоследствии она выразила несогласие с приглашением Руя Витории на пост главного тренера команды и покинула совет директоров.



Витория был назначен на пост главного тренера 24 мая и сменил Доменико Тедеско. До красно-белых португальский наставник тренировал лиссабонскую «Бенфику» с 2015 по 2019 год, с которой он выиграл два титула чемпиона страны. В сезоне-2019/2020 возглавлял «Ан-Наср», с которым одержал победу в чемпионате Саудовской Аравии.