Зарема Салихова заявила, что ответит отказом, если её позовут в совет директоров ЦСКА

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, в собственном телеграм-канале ответила на вопрос, пойдёт ли она в совет директоров ЦСКА, если такую возможность предложит Максим Орешкин.
«Откажу!» — ответила Салихова.
Напомним, в начале мая Салихова получила официальный статус в «Спартаке», войдя в совет директоров и став главой комитета по аудиту и вознаграждениям. Впоследствии она выразила несогласие с приглашением Руя Витории на пост главного тренера команды и покинула совет директоров.
Витория был назначен на пост главного тренера 24 мая и сменил Доменико Тедеско. До красно-белых португальский наставник тренировал лиссабонскую «Бенфику» с 2015 по 2019 год, с которой он выиграл два титула чемпиона страны. В сезоне-2019/2020 возглавлял «Ан-Наср», с которым одержал победу в чемпионате Саудовской Аравии.
- 9 июня 2021
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