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Кабутов и Якуба продлили контракты с «Крыльями Советов»

Кабутов и Якуба продлили контракты с «Крыльями Советов»
Сергей Сорокин
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Полузащитники «Крыльев Советов» Дмитрий Кабутов и Денис Якуба подписали новые соглашения с клубом.

«Дмитрий Кабутов и Денис Якуба — два важных для команды футболиста с классными игровыми качествами. Мы довольны тем, как они проявляют себя в «Крыльях». Надеемся, что они и дальше будут приносить пользу команде и продолжат демонстрировать качественный футбол», — цитирует пресс-служба клуба спортивного директора «Крыльев Советов» Сергея Корниленко.

«Крылья Советов» по итогам сезона-2020/2021 набрали в 42 матчах 101 очко и выиграли первенство ФНЛ, что позволило самарцам спустя год вернуться в РПЛ.

Также самарские «Крылья Советов» опубликовали план подготовки на сезон-2021/2021. В Сербии они проведут пять контрольных матчей. Первый матч пройдёт 22 июня. О графике контрольных встреч и соперниках в них самарский клуб сообщит дополнительно.

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