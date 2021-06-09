Кабутов и Якуба продлили контракты с «Крыльями Советов»

Полузащитники «Крыльев Советов» Дмитрий Кабутов и Денис Якуба подписали новые соглашения с клубом.



«Дмитрий Кабутов и Денис Якуба — два важных для команды футболиста с классными игровыми качествами. Мы довольны тем, как они проявляют себя в «Крыльях». Надеемся, что они и дальше будут приносить пользу команде и продолжат демонстрировать качественный футбол», — цитирует пресс-служба клуба спортивного директора «Крыльев Советов» Сергея Корниленко.



«Крылья Советов» по итогам сезона-2020/2021 набрали в 42 матчах 101 очко и выиграли первенство ФНЛ, что позволило самарцам спустя год вернуться в РПЛ.



Также самарские «Крылья Советов» опубликовали план подготовки на сезон-2021/2021. В Сербии они проведут пять контрольных матчей. Первый матч пройдёт 22 июня. О графике контрольных встреч и соперниках в них самарский клуб сообщит дополнительно.

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