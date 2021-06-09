Чего вы ждёте от Евро-2020? Какие ожидания от игры России? Расскажите нам!

Этот чемпионат Европы футбольный мир ждал дольше обычного, и вот остаётся всего два дня до первого матча — открытие пройдёт в Риме, где на Олимпийском стадионе встретятся сборные Италии и Турции. Для России турнир начнётся на день позже — со встречи с Бельгией.
Чего вы ждёте от турнира, который впервые в истории пройдёт в 11 странах одновременно? Какие ожидания у вас от игры сборной России? Как думаете, кто в этот раз станет чемпионом? Делитесь своими мыслями с нами, а мы всё обязательно прочитаем и опубликуем самые интересные ответы. Только, пожалуйста, без мата! Такие ответы не пройдут модерацию.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией.
- 9 июня 2021
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