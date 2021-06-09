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Хендерсон ответил на слова Роя Кина. Тот раскритиковал решение вызвать его на Евро-2020

Хендерсон ответил на слова Роя Кина. Тот раскритиковал решение вызвать его на Евро-2020
Михаил Рождественский
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Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джордан Хендерсон прокомментировал слова своего бывшего наставника по «Сандерленду», экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» Роя Кина, который раскритиковал решение вызвать его на чемпионат Европы — 2020 после травмы.

«Справедливости ради, Рой может говорить обо мне всё, что захочет. Он позволил мне дебютировать на взрослом уровне, и без этого я бы сейчас не был здесь. Мне это кажется забавным.

Слушайте, мы с тренером знаем чуть больше деталей, и некоторые из них Рой может не знать. У каждого своё мнение, и каждый будет думать, что знает всё лучше, чем остальные. Я не еду на Евро, чтобы просто быть рядом с командой, как говорит Рой. Если меня вызывают в сборную, это значит, что я готов и хочу внести большой вклад в успех команды», — цитирует Хендерсона The Guardian.

Календарь Евро-2020
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