Хендерсон ответил на слова Роя Кина. Тот раскритиковал решение вызвать его на Евро-2020

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джордан Хендерсон прокомментировал слова своего бывшего наставника по «Сандерленду», экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» Роя Кина, который раскритиковал решение вызвать его на чемпионат Европы — 2020 после травмы.
«Справедливости ради, Рой может говорить обо мне всё, что захочет. Он позволил мне дебютировать на взрослом уровне, и без этого я бы сейчас не был здесь. Мне это кажется забавным.
Слушайте, мы с тренером знаем чуть больше деталей, и некоторые из них Рой может не знать. У каждого своё мнение, и каждый будет думать, что знает всё лучше, чем остальные. Я не еду на Евро, чтобы просто быть рядом с командой, как говорит Рой. Если меня вызывают в сборную, это значит, что я готов и хочу внести большой вклад в успех команды», — цитирует Хендерсона The Guardian.
- 9 июня 2021
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