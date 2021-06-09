«Можем вздохнуть с облегчением». Полиция Дании рада, что фанатов России не пустят в страну

Полиция Копенгагена прокомментировала запрет правительства страны на въезд россиян на территорию Королевства, который помешает болельщикам сборной России посетить матч группового этапа чемпионата Европы — 2020 по футболу Дания — Россия.



«Мы ожидаем, что из Финляндии приедут от пяти до десяти тысяч фанатов. Из Бельгии болельщики пока не могут попасть в Данию. Но мы знаем, что бельгийские фанаты не сдают свои билеты и ждут разрешения на въезд в нашу страну. Так что если Бельгия попадёт в жёлтую зону по решению нашего правительства, то мы также ожидаем, что от пяти до десяти тысяч бельгийцев посетят Копенгаген.



Российские болельщики… Они, наверное, не смогут посетить матч Дания — Россия, запланированный на 21 июня. Если честно, мы почувствовали небольшое облегчение. Опыт показывает, что российские фанаты требуют большего контроля за собой. Часто у них было желание поспособствовать беспорядкам и дракам. Конечно, мы не знаем, применимо ли это, если бы они приехали в Копенгаген в этом году. Но опыт показывает, что с фанатами из Восточной Европы приключаются разного рода проблемы», — приводит слова начальника Службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питера Даля BT.

Напомним, Дания отказалась в виде исключения пускать болельщиков из России на матч Евро-2020. Россия попала в список стран повышенного эпидемиологического риска, поэтому выдача виз была ограничена. Матч Россия — Дания состоится 21 июня и начнётся в 22:00 мск.