Мария Захарова: УЕФА ищет решение, позволяющее Арустамяну освещать Евро. Верю, что найдут

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что журналист и комментатор Нобель Арустамян по-прежнему может получить аккредитацию на чемпионат Европы по футболу — 2020. Напомним, его заявка была отклонена из-за блокировки со стороны оргкомитета в Азербайджане.



«Знаю, что УЕФА сейчас делает всё возможное, чтобы чемпионат Европы прошёл на все сто. Особое внимание уделяется, конечно, средствам массовой информации и аккредитации журналистов. В нынешних мировых реалиях организовать столь масштабное трансграничное спортивное мероприятие крайне непросто. Россия реализует целый комплекс мер для того, чтобы работа иностранных корреспондентов в этот период была максимально комфортной. Об этом расскажу в четверг на брифинге.



Также знаю, что УЕФА ищет решение, позволяющее российскому спортивному обозревателю Нобелю Арустамяну осуществлять профессиональную деятельность по освещению чемпионата Европы по футболу. Верю, что решение будет найдено. Весь вечер вчера этим занимались. И могу вам сказать, что такого конструктивного отношения всех вовлечённых сторон давно не видела», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

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