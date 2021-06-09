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Томас Вермален назвал ключевого футболиста сборной России

Томас Вермален назвал ключевого футболиста сборной России
Михаил Рождественский
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Защитник сборной Бельгии Томас Вермален высказался о составе национальной команды России, с которой бельгийцам предстоит сыграть в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Знаю ряд игроков в составе сборной России. Само собой, мы встречались с ними пару лет назад. Разберём их нынешний состав в ближайшие дни. Сразу привлекает внимание их большой нападающий (Дзюба), который играл в 2019 году. Он и сейчас является ключевым футболистом российской сборной. Но думаю, что мы вместе с тренером ещё проанализируем их команду, чтобы найти сильные стороны и попытаться их нейтрализовать», — сказал Вермален на пресс-конференции.

Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В группе B также выступят Дания и Финляндия.

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