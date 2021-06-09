Артист Смоляков: хочу пожелать, чтобы Дзюба не оставлял стараний. Он капитанистый персонаж

Народный артист России Андрей Смоляков поделился ожиданиями от выступления национальной команды на Евро-2020.
«Где всегда хочется что-то доработать, так это оборона. Полузащита и нападение у нас реально сильнее. В любом случае шансов в матче с бельгийцами нет. Соперник классом выше. С датчанами можно пободаться. У них сейчас нет того ренессанса, который был несколько лет назад. Что касается финнов, пусть они по старой традиции выпьют в Петербурге — и проиграют.
Станислав Саламович Черчесов — очень мощный и темпераментный мотиватор. Он может быть жёсток, но не жесток. Я как человек, который в юности сам занимался спортом, скажу, что нужно быть пожёстче. При этом надо понимать, что его футболисты — взрослые состоятельные люди, к каждому надо подходить индивидуально.
Хочу пожелать, чтобы Дзюба не оставлял стараний. Он очень капитанистый персонаж. Когда старается, у него частенько всё получается», — цитирует Смолякова пресс-служба УЕФА.
- 9 июня 2021
-
12:27
-
12:22
-
12:22
-
12:15
-
12:10
-
11:52
-
11:46
-
11:41
-
11:37
-
11:08
-
11:00
-
10:59
-
10:50
-
10:30
-
10:27
-
10:24
-
10:09
-
10:04
-
09:59
-
09:50
-
09:39
-
09:37
-
09:23
-
09:06
-
08:50
-
08:30
-
07:30
-
07:02
-
06:41
-
06:14
-
05:58
-
05:46
-
04:15
-
03:43
-
03:21