Артист Смоляков: хочу пожелать, чтобы Дзюба не оставлял стараний. Он капитанистый персонаж

Народный артист России Андрей Смоляков поделился ожиданиями от выступления национальной команды на Евро-2020.



«Где всегда хочется что-то доработать, так это оборона. Полузащита и нападение у нас реально сильнее. В любом случае шансов в матче с бельгийцами нет. Соперник классом выше. С датчанами можно пободаться. У них сейчас нет того ренессанса, который был несколько лет назад. Что касается финнов, пусть они по старой традиции выпьют в Петербурге — и проиграют.

Станислав Саламович Черчесов — очень мощный и темпераментный мотиватор. Он может быть жёсток, но не жесток. Я как человек, который в юности сам занимался спортом, скажу, что нужно быть пожёстче. При этом надо понимать, что его футболисты — взрослые состоятельные люди, к каждому надо подходить индивидуально.

Хочу пожелать, чтобы Дзюба не оставлял стараний. Он очень капитанистый персонаж. Когда старается, у него частенько всё получается», — цитирует Смолякова пресс-служба УЕФА.