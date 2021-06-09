Полузащитник «Ротора» Евгений Песегов перешёл в «Акрон»

Полузащитник «Ротора» Евгений Песегов стал игроком «Акрона», сообщает пресс-служба клуба из Тольятти. Контракт футболиста с новой командой рассчитан на два года.



Последние три сезона полузащитник провёл в «Сочи» и волгоградском «Роторе». С обеими командами Евгений решал задачу выхода в Российскую Премьер-Лигу, где в общей сложности сыграл 31 матч. В ФНЛ у Песегова 106 матчей, в которых футболист отметился 13 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. В составе студенческой сборной России участвовал во Всемирной Универсиаде 2011 года в Шэньчжэне, где россияне стали четвёртыми.



Напомним, в заключительном, 30-м туре Российской Премьер-Лиги «Ротор» имел шанс на сохранение прописки в высшем дивизионе, однако матч его конкурента — «Уфы» — был отложен на более позднее время из-за жаркой погоды. В итоге уфимцы одолели своего соперника со счётом 2:1 и остались в РПЛ. Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1). Волгоградский клуб вылетел в Футбольную национальную лигу.

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