Полузащитник «Ротора» Евгений Песегов перешёл в «Акрон»

Полузащитник «Ротора» Евгений Песегов стал игроком «Акрона», сообщает пресс-служба клуба из Тольятти. Контракт футболиста с новой командой рассчитан на два года.
Последние три сезона полузащитник провёл в «Сочи» и волгоградском «Роторе». С обеими командами Евгений решал задачу выхода в Российскую Премьер-Лигу, где в общей сложности сыграл 31 матч. В ФНЛ у Песегова 106 матчей, в которых футболист отметился 13 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. В составе студенческой сборной России участвовал во Всемирной Универсиаде 2011 года в Шэньчжэне, где россияне стали четвёртыми.
Напомним, в заключительном, 30-м туре Российской Премьер-Лиги «Ротор» имел шанс на сохранение прописки в высшем дивизионе, однако матч его конкурента — «Уфы» — был отложен на более позднее время из-за жаркой погоды. В итоге уфимцы одолели своего соперника со счётом 2:1 и остались в РПЛ. Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1). Волгоградский клуб вылетел в Футбольную национальную лигу.
- 9 июня 2021
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