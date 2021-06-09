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«Эвертон» намерен вернуть Николу Влашича из ЦСКА

«Эвертон» намерен вернуть Николу Влашича из ЦСКА
Михаил Рождественский
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Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает Bobsoccer, заполучить 23-летнего футболиста хочет «Эвертон», за который он выступал до переезда в Россию. «Ириски» впечатлены прогрессом Николы и рассматривают возможность обратного выкупа. При этом, по информации источника, английский клуб, скорее всего, станет предпринимать конкретные шаги только после окончания чемпионата Европы — 2020.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.

Влашичу и ЦСКА лучше разойтись. Трансфер после Евро — идеально Влашичу и ЦСКА лучше разойтись. Трансфер после Евро — идеально
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