Маурицио Сарри возглавил «Лацио»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри назначен на пост наставника римского «Лацио».



Клуб дал понять о назначении специалиста, опубликовав эмодзи сигареты в «Твиттере». Информацию о приходе Сарри в «Лацио» подтверждает журналист Фабрицио Романо. По его информации, контракт рассчитан до 2023 года.



Напомним, предыдущим тренером «Лацио» был Симоне Индзаги. После окончания прошедшего сезона специалист согласовал с клубом новый контракт, однако затем передумал и подал в отставку. Спустя некоторое время он возглавил ставший чемпионом «Интер», откуда ушёл Антонио Конте.



Сарри находился без работы после ухода из «Ювентуса» в августе прошлого года. Под его руководством туринцы завоевали титул чемпионов Италии. В сезоне-2018/2019 итальянский специалист возглавлял лондонский «Челси», с которым стал обладателем Кубка Лиги Европы. До этого Сарри тренировал «Наполи», «Эмполи» и другие итальянские команды.