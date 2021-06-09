Маурицио Сарри возглавил «Лацио»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри назначен на пост наставника римского «Лацио».
Клуб дал понять о назначении специалиста, опубликовав эмодзи сигареты в «Твиттере». Информацию о приходе Сарри в «Лацио» подтверждает журналист Фабрицио Романо. По его информации, контракт рассчитан до 2023 года.
Напомним, предыдущим тренером «Лацио» был Симоне Индзаги. После окончания прошедшего сезона специалист согласовал с клубом новый контракт, однако затем передумал и подал в отставку. Спустя некоторое время он возглавил ставший чемпионом «Интер», откуда ушёл Антонио Конте.
Сарри находился без работы после ухода из «Ювентуса» в августе прошлого года. Под его руководством туринцы завоевали титул чемпионов Италии. В сезоне-2018/2019 итальянский специалист возглавлял лондонский «Челси», с которым стал обладателем Кубка Лиги Европы. До этого Сарри тренировал «Наполи», «Эмполи» и другие итальянские команды.
- 9 июня 2021
-
14:17
-
13:57
-
13:52
-
13:51
-
13:44
-
13:37
-
13:33
-
13:33
-
13:23
-
13:23
-
13:00
-
12:50
-
12:46
-
12:27
-
12:22
-
12:22
-
12:15
-
12:10
-
11:52
-
11:46
-
11:41
-
11:37
-
11:08
-
11:00
-
10:59
-
10:50
-
10:30
-
10:27
-
10:24
-
10:09
-
10:04
-
09:59
-
09:50
-
09:39
-
09:37