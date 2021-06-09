Гинер рассказал, какой результат сборной России на Евро-2020 будет считать успешным
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Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, какой результат сборной России на Евро-2020 будет считать успешным.
«Я считаю, что успехом для нашей сборной будет выход из группы», — цитирует Гинера ТАСС.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
Матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 Бельгия — Россия состоится 12 июня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22:00 мск.
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