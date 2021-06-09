Андрей Шевченко: форма сборной Украины была одобрена УЕФА. Какие могут быть вопросы?

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о новой форме украинской команды, в которой она будет выступать на Евро-2020. На пресс-конференции один из журналистов попросил специалиста прокомментировать разногласия относительно игровой футболки.



«Наверное, вы имеете какую-то неточную информацию, какие могут быть разногласия и вопросы? Эта форма одобрена УЕФА. Не вижу здесь никаких разногласий, как вы сказали», — цитирует Шевченко Football.ua.



На передней части формы изображён контур территории страны, который включает в себя полуостров Крым. В его центре расположился герб сборной Украины. Многие уже назвали это политической провокацией. В Госдуме призвали УЕФА запретить эту форму.



На групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет со сборными Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.

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