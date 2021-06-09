Андрей Шевченко: форма сборной Украины была одобрена УЕФА. Какие могут быть вопросы?

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о новой форме украинской команды, в которой она будет выступать на Евро-2020. На пресс-конференции один из журналистов попросил специалиста прокомментировать разногласия относительно игровой футболки.
«Наверное, вы имеете какую-то неточную информацию, какие могут быть разногласия и вопросы? Эта форма одобрена УЕФА. Не вижу здесь никаких разногласий, как вы сказали», — цитирует Шевченко Football.ua.
На передней части формы изображён контур территории страны, который включает в себя полуостров Крым. В его центре расположился герб сборной Украины. Многие уже назвали это политической провокацией. В Госдуме призвали УЕФА запретить эту форму.
На групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет со сборными Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.
Не знаешь, где смотреть матч Россия – Бельгия на Евро-2020? Приходи с друзьями в «Дом болельщика» сборной России от «Чемпионата» внутри легендарного Hard Rock Café в Москве. Всех гостей ждут подарки, настоящий рок-концерт, футбольный квиз и комментарий матча от Кирилла Дементьева. Начинаем в 18:00! Вход свободный! Бронь столов: +7(499) 241-43-42.
- 9 июня 2021
-
15:43
-
15:42
-
15:30
-
15:22
-
15:16
-
15:07
-
15:02
-
14:52
-
14:44
-
14:35
-
14:28
-
14:28
-
14:17
-
13:57
-
13:52
-
13:51
-
13:44
-
13:37
-
13:33
-
13:33
-
13:23
-
13:23
-
13:00
-
12:50
-
12:46
-
12:27
-
12:22
-
12:22
-
12:15
-
12:10
-
11:52
-
11:46
-
11:41
-
11:37
-
11:08