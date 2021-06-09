«Крылья Советов» пригласили Нобеля Арустамяна на сборы в Сербию

«Крылья Советов» пригласили спортивного журналиста Нобеля Арустамяна на сборы в Сербию.
«Привет, Нобель! Приглашаем вас поработать на сборах «Крыльев» в Сербии! Фактуры много, доброжелательная атмосфера и пять игр, на которые не нужно аккредитовываться. Плескавица и чевапчичи за наш счёт. Стартуем 14 июня!» — написали представители пресс-службы «Крыльев Советов» в своём «твиттере».
Ранее блогер Василий Уткин сообщил, что журналист и комментатор Нобель Арустамян не получил аккредитацию на предстоящий чемпионат Европы — 2020. Его блокировал оргкомитет в Азербайджане.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
- 9 июня 2021
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