Министр чеканил мячом, Черчесов шутил с игроками, Тутберидзе заметили в Новогорске. Фото

Сегодня, 9 июня, сборная России на базе в подмосковном Новогорске провела очередную тренировку в рамках подготовки к Евро-2020. На ней также присутствовал министр спорта РФ Олег Матыцин.
В четверг, 10 июня, сборная России отправится в Санкт-Петербург, где 12-го числа проведет своей первый матч на Евро-2020. Первым соперником команды Станислава Черчесова станет сборная Бельгии. Также на групповом этапе россияне сыграют против сборных Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией.
Лучшие кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 9 июня 2021
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