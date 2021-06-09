«Ливерпуль» надеется заработать € 70 млн на продаже игроков летом

«Ливерпуль», вероятно, расстанется с несколькими футболистами в летнее трансферное окно.
Как сообщает The Athletic, красные готовы продать нападающего Дивока Ориги и полузащитников Гарри Уилсона и Марко Груича, которого хочет выкупить «Порту». Покинуть команду также может хавбек Шердан Шакири. Помимо этого, форвард Такуми Минамино может перебраться на постоянной основе в «Саутгемптон», за который выступал на правах аренды во второй половине прошлого сезона.
Также «Ливепуль» надеется продать вратаря Лориса Кариуса, полузащитника Бенджамина Вудбёрна, нападающих Олувасейи Ожо, Тайво Авонийи и Лиама Миллара. Суммарно за всех этих футболистов мерсисайдцы надеются получить около € 70 млн.
Видеообзор победы «Ливерпуля» над «Кристал Пэлас» в последнем туре АПЛ:
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