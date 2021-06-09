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Клубы АПЛ, вступившие в Суперлигу, заплатят по € 4 млн штрафа

Клубы АПЛ, вступившие в Суперлигу, заплатят по € 4 млн штрафа
Сергей Сорокин
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Клубы английской Премьер-лиги, вступившие в Европейскую Суперлигу, будут оштрафованы на € 4 млн, сообщает Sky Sports.

По информации источника, для этих клубов будут введены специальные наказания, которые на команды наложат в случае повторения ситуации с Суперлигой. В частности, за это с клубов смогут снять 30 очков в английской Премьер-лиге, а также оштрафовать на € 23 млн.

Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.

7 мая УЕФА определился с наказанием для бывших участников Суперлиги. Каждый из девяти клубов заплатит благотворительный взнос в размере € 15 млн на развитие футбола по всей Европе. Также клубы обязались в качестве компенсации вернуть 5% доходов за участие в клубных турнирах УЕФА за один сезон.

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