«Вест Хэм» объявил о подписании контракта с игроком молодёжной команды «Челси»

«Вест Хэм Юнайтед» объявил о переходе опорного полузащитника Пьера Эква-Элимби, ранее выступавшего в молодёжной команде «Челси».



Как сообщает официальный сайт «молотобойцев», игрок заключил с клубом трёхлетний контракт с возможностью продления ещё на один сезон.

Фотографии можно увидеть на странице «Вест Хэма» в "Инстаграме".

19-летний француз является воспитанником «Нанта», откуда летом 2018 года за € 2 млн перешёл в «Челси». В нынешнем сезоне полузащитник провёл 7 матчей в Премьер-лиге-2 (турнир молодёжных команд АПЛ) и забил 1 мяч.



«Вест Хэм» в завершившемся сезоне английской Премьер-лиги в 38 матчах набрал 65 очков и занял итоговое шестое место, позволяющее лондонскому клубу в следующем сезоне принять участие в Лиге Европы, стартовав в турнире сразу с группового этапа.