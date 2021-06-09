«Вест Хэм» объявил о подписании контракта с игроком молодёжной команды «Челси»

«Вест Хэм Юнайтед» объявил о переходе опорного полузащитника Пьера Эква-Элимби, ранее выступавшего в молодёжной команде «Челси».
Как сообщает официальный сайт «молотобойцев», игрок заключил с клубом трёхлетний контракт с возможностью продления ещё на один сезон.
Фотографии можно увидеть на странице «Вест Хэма» в "Инстаграме".
19-летний француз является воспитанником «Нанта», откуда летом 2018 года за € 2 млн перешёл в «Челси». В нынешнем сезоне полузащитник провёл 7 матчей в Премьер-лиге-2 (турнир молодёжных команд АПЛ) и забил 1 мяч.
«Вест Хэм» в завершившемся сезоне английской Премьер-лиги в 38 матчах набрал 65 очков и занял итоговое шестое место, позволяющее лондонскому клубу в следующем сезоне принять участие в Лиге Европы, стартовав в турнире сразу с группового этапа.
- 9 июня 2021
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