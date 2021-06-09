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Салихова рассказала, как Газизов и отдел селекции «Спартака» работали на благо «Уфы»

Салихова рассказала, как Газизов и отдел селекции «Спартака» работали на благо «Уфы»
Михаил Рождественский
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Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что бывший генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов помогал «Уфе», работая в московском клубе.

«Болельщики «Уфы» ликуют: «Как хорошо, что Шамиль Газизов вернулся! С новым тренером угадал, спас от вылета». Забавно, но предыдущего тренера тоже назначал ШГ. Я весь август 2020 года вздрагивала, когда мне каждый раз докладывали, что в офис к ШГ приехал Рахимов. А не про нашу ли это честь?! Не про нашу, про уфимскую. Через пару дней объявляют: «Рашид Рахимов стал тренером «Уфы». Фух, отлегло.

Также по случайному совпадению селекция самоотверженно работала на «Уфу». Юрий Кеосиди, честно исполняя долг, перелопатил всех доступных нападающих за 300 и сравнил их с имеющимися, но не в нашем, а в родном шамилевскому сердцу клубе. Вполне понятна и обида Наримана на меня, которая даже в Instat и Wyscout всё chercher да chercher за каждым скаутом: ведь уже октябрь, а купили только Андрича в «Уфу».

На мои требования всех разогнать немедленно ШГ искренне удивлялся: «А что такого? Это не занимает у них много времени». При этом у нас 10 туров прошло, а защитника всё нет и нет. Про конфликт интересов — нет, не слышали. У ШГ конфликтов нет, сплошной интерес.

Я бы на месте республиканских властей обратила внимание на деятельность ШГ: вдруг там тоже селекция по привычке работает на «Спартак» и продолжает поиски правого защитника», — написала Салихова в своём телеграм-канале.

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