«Челси» повторил предложение «ПСЖ» по Ашрафу Хакими

«Челси» продолжает вести борьбу за защитника миланского «Интера» Ашрафа Хакими, на которого также претендует «Пари Сен-Жермен».
Как сообщает Sky Sport Italia, лондонцы повторили предложение парижан в размере € 60 млн. Нерадзурри по-прежнему намерены выручить за 22-летнего футболиста больше. При этом «Челси» рассчитывает выиграть борьбу у «ПСЖ», предложив «Интеру» одного из своих игроков. Синие готовы включить в сделку защитника Эмерсона. Альтернативным вариантом является его партнёр по обороне Андреас Кристенсен.
В сезоне-2020/2021 Хакими провёл за «Интер» 45 встреч во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и 11 результативными передачами. Напомним, он стал игроком нерадзурри в сентябре 2019 года, перейдя из мадридского «Реала» за € 45 млн.
- 9 июня 2021
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