Арбитр Федотов — о дисквалификации Лапочкина: это конец его карьеры

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал санкции, которые УЕФА принял в отношении арбитра Сергея Лапочкина.



«10 лет, конечно, много. Видимо, есть статьи по срокам. Это конец его карьеры. Разрешат ли ему быть инспектором? Вряд ли. Он закончил. Не нужно было играть в такие игры: знать и не сообщать. У нас бы прокатило, но в УЕФА за этим следят строго.



Для России минус то, что он был арбитром ФИФА, хоть и во второй группе. Теперь у нас восемь арбитров, один из них не говорит на английском. Лапочкин подставил всех, для россиян это клеймо. Отмыться можно только хорошим судейством на европейских полях», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Напомним, Лапочкин был отстранён от футбольной деятельности на 10 лет за то, что не сообщил в УЕФА о попытке влияния на результат. Хачатурянц заявлял, что «с огромной долей вероятности он не причастен к тому, в чём его обвиняют».



В 2020 году появилась информация, что российский судья, обслуживавший один из матчей «Спартака», мог быть причастен к ставкам на тотализаторе. Сообщалось, что речь может идти о Лапочкине. Судья проходил проверку на полиграфе, но это не было связано со ставками.

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