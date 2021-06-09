Журова: хочется, чтобы возможный приезд Украины в Питер не повлёк хулиганских действий

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о ситуации с формой сборной Украины на чемпионат Европы — 2020. На экипировку была нанесена карта страны с Крымом в её составе.



«Насколько я знаю, РФС сделал запрос в УЕФА с разъяснениями по ситуации с формой сборной Украины. Такие вещи являются провокационными и недопустимыми, чтобы не сталкивать болельщиков и не настраивать их друг против друга. Все люди должны думать о спорте, о футболе, а не о политике. Увидев сборную Украины, люди, конечно, будут думать о другом. Это однозначно демонстрация, которая сделана с целью заявить о себе, возможно, поднять боевой дух.



Думаю, многие с удовольствием болели и переживали бы за их команду, но, когда они понимают, что люди демонстративно выходят с картой Украины, включающей в себя Крым, это вызывает определённые негативные эмоции. Я искренне знаю, что наши болельщики поддерживали бы Украину, но в этой ситуации никто не знает, как им поступить, что им чувствовать. К сожалению, эта акция отталкивает. Хотелось бы, чтобы возможный приезд сборной Украины в Питер не повлёк за собой никаких хулиганских действий», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.